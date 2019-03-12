مصر تحصد المراكز الأولى بالدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

فاز منتخب مصر ببطولة الدورة العربية المدرسية لكرة اليد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره السعودي بنتيجة (26 – 18)، كما حقق منتخب مصر لتنس الطاولة المراكز الأولى من منافسات البطولة ذاتها.



وأقيم الحفل الختامي للبطولة، مساء اليوم الثلاثاء، والتي استضافتها مصر في الفترة من 5 إلى 12 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 8 منتخبات هي: فلسطين، والسعودية، والإمارات، والجزائر، والأردن، وسلطنة عمان، ولبنان، ومصر.



وحضر الحفل الختامي هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نائبًا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، وتامر فكري مدير الدورة، ومازن قبيسي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وإدريس فتحي الأمين العام للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور سعد السند عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة وأعضاء الاتحاد العربي.



لا وقالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، إن الهدف الأسمى للبطولة هو الاندماج بين الشباب والصغار، والتأكيد على أهمية الوحدة العربية بين البلدان المشاركة والتوعية بتاريخ وثقافة المجتمع العربي.



و أكدت الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية، أن جميع الوفود أشادت باستضافة مصر للدورة العربية وأبهرتهم بروعة التنظيم.



ومن جانبه، أعرب مازن القبيسي رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية عن شكره وتقديره لاستضافة مصر لهذا الحدث الرياضي المدرسي العربي.



وفي بطولة كرة اليد للبنين، توج منتخب مصر بالبطولة، وحل المنتخب السعودي المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان لمنتخب الإمارات.



وفي مسابقات كرة اليد بنات، حصد منتخب مصر(أ) الميدالية الذهبية، والمنتخب المصري (ب) الميداليات الفضية، بينما حصدت الجزائر الميداليات البرونزية.



وفي بطولة تنس الطاولة (بنين)، حصلت مصر على المركز الأول ولبنان على المركز الثاني والسعودية على المركز الثالث؛ أما (فرق بنات) فقد حصلت مصر على المركز الأول، والجزائر على المركز الثاني، ولبنان على المركز الثالث.



وفي مسابقات (زوجي بنين)، حصل على المركز الأول كل من (يوسف عبد الله، وزياد الشوة) من مصر، والثاني (يوسف إيهاب، ومحمد سامح) مصر، أما (زوجي بنات) فقد فاز بالمركز الأول كل من( شهد سامح، وآلاء يحيي) من مصر، كما فازت كل من (أمينة كساسي، وشيماء مرزوق) من الجزائر.



وفاز بالمركز الأول (فردى بنين)، في تنس الطاولة الطالب تشايشي عبد الباسط من الجزائر، ويوسف محمد عبد الوهاب من مصر وزياد وليد الشوة من مصر.



وخلال منافسات (فردي بنات)، في تنس الطاولة، حققت مصر الثلاث مراكز الأولى، حيث توجت المصرية فريدة محمد بالمركز الأول، وآلاء يحيي حسن من مصر بالمركز الثاني، وشهد سامح أحمد من مصر بالمركز الثالث، بينما احتلت الجزائر المركز الرائع.