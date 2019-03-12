مدرب الإسماعيلي: الفوز على سموحة يخرجنا من إحباط البطولة الأفريقية

قال أحمد قناوي مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إن الفوز على سموحة اليوم، سيخرج اللاعبين من حالة الإحباط التي انتابتهم بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن المباراة كانت فرصة لتجربة بعض العناصر الشابة.



ووجه قناوي في تصريحات عقب المباراة، الشكر للاعبي فريقه على الأداء الذي قدموه أمام سموحة، مشيرا إلى أن المباراة بـ 6 نقاط؛ نظرا لتقارب المراكز بين الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز.



وتابع مدرب الإسماعيلي: "عند شعور اللاعب بأنه في موقع جيد بجدول الدوري ينعكس ذلك علي أدائه في المباريات القادمة".



واشتكى قناوي من ضيق الوقت وتتابع المباريات في مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن ضغط المباريات يصيب اللاعبين بالإجهاد ويعرضهم للإصابات.



وفاز الإسماعيلي على مضيفه سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.