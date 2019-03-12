الاتحاد الأوروبي يعلق رحلات طرازين من طائرات "بوينج 737"

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران، اليوم الثلاثاء، عن تعليق كافة الرحلات للطائرات من نوعي "بوينج 737-8" و"بوينج 737-9".



يأتي ذلك عقب وقف العديد من الدول استخدام هذا النوع من الطائرات، بجانب منع مروره فوق أجوائها، عقب سقوط طائرة إثيوبية من الطراز ذاته، وعلى متنها 157 راكبا توفوا جميعهم، بسبب وجود مشاكل تقنية بالطائرة تسببت في سقوطها بعد 6 دقائق من إقلاعها.



ويعد هذا ثاني تحطم لطائرة من هذا النوع خلال أربعة أشهر، فيما أصدرت شركة "بوينج" بيانا شددت فيه على أن السلامة تتصدر قائمة أولوياتها، معربة عن "يقينها التام" بسلامة الطراز "737 ماكس".

