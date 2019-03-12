بالصور.. تكريم رؤساء وفود الدول المشاركة فى مهرجان الإسماعيلية لسباقات الهجن

استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، رؤساء الوفود وممثلى الاتحادات الدولية العربية والأفريقية لرياضة الهجن المشاركين فى الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي لسباقات الهجن، والذى يقام سنويًا خلال شهر مارس من كل عام، والمقرر له على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء.

وخلال مراسم استقبال رؤساء وفود الدول المشاركة والتى حضرها كل من الشيخ على بن محسن الاحيوات رئيس جمعية الهجانة الأردنية، والوفد الأردنى، والشيخ مقبول جمعة الحويطى رئيس الوفد السعودى، والشيخ إبراهيم تلى رئيس الوفد الجزائري وممثلو جميع الاتحادات العربية المشاركة فى دورة مهرجان هذا العام.

وخلال اللقاء، أعرب جموع ممثلى الوفود المشاركة عن بالغ سعادتهم بحضور دورة مهرجان هذا العام، مؤكدين أنه يوجه رسالة إلى العالم أجمع عن مدى عراقة آواصر المحبة والأخاء بين الشعوب العربية ومختلف الدول المشاركة، ما يعكس ويؤكد أن مصر أم الدنيا وستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان.

وتبادل المحافظ الدروع والهدايا التذكارية مع رؤساء الوفود مرحبا بالجميع، ومعربا عن سعادته بمشاركتهم فى دورة هذا العام.