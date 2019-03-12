"فن التحرير الصحفى".. محاضرات بثقافة بورسعيد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية ضمن البرنامج الثقافى لفرع ثقافة بورسعيد.



ونظمت مكتبة طفل القوات المسلحة محاضرة عن "الصحفى الصغير وفن التحرير الصحفى" ألقاها الإعلامى طارق حسن مساعد مدير تحرير جريدة المساء، الذى تحدث عن كيفية صياغة الموضوعات الصحفية بطريقة مبسطة والفارق بين المقال والتحقيق الصحفى، وكيفية اختيار العناوين الرئيسية للأخبار "المانشيت" بطريقة تجذب انتباه القارئ للخبر وسط تجاوب من طالبات المدرسة الإسلامية الإعدادية.



وفى سياق متصل، عقدت مكتبة 6 أكتوبر العامة محاضرة عن دور المرأة المصرية ودعم المجتمع المدنى لها ألقتها الدكتورة أمانى أيوب بمدرسة النصر الإعدادية بنين، تناولت دور المرأة المصرية فى بناء الأسرة والمجتمع والمشاركة الفعالة فى التحديات التى تواجه الوطن على مر التاريخ، ومن ناحية أخري قام أطفال مكتبة تحسين الصحة بعمل كروت معايدة بمناسبة عيد الأم.