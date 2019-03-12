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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:52 م

"فن التعامل مع الضغوط".. ندوة باتحاد كتاب مصر الخميس المقبل

فن التعامل مع الضغوط..
إيهاب مصطفى
dostor.org/2550537

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، ندوة بعنوان "فن التعامل مع الضغوط"، لمدربة العلاج السلوكى، نهى عجاج، وتنظمها لجنة الشباب، برئاسة شريف العجوز، وذلك يوم الخميس 14 مارس الجارى، فى تمام الساعة الخامسة مساء، فى مقر الاتحاد.

ويتناول اللقاء عدة موضوعات منها، التعرف على الصديق الملازم في رحلة الحياة، البيئة الخارجية والعقل والقلب، ودور كل منهم أثناء التعامل مع الضغوط، التوقعات، والتركيز على الهدف، وإدارة الذات والاحتياجات النفسية، والطرق الصحية الوقائية العلاجية للتعامل مع الضغوط.

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