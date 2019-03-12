الاتحاد الأوروبي يحذر من تبني الخيار العسكري تجاه الأزمة الفنزويلية

حثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجريني، على عدم اتخاذ قرار بالحل العسكري تجاه الأزمة الفنزويلية، قائلة إن هذا الخيار سواء من داخل أو خارج فنزويلا لن يكون مقبولًا.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن موجريني قولها اليوم الثلاثاء، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه "لا يمكن، ولا ينبغي إطلاقًا، فرض حل من الخارج تجاه الأزمة الفنزويلية".



وأضافت موجريني، أن التوجه نحو تبني "مبادرة دولية" من الممكن أن يحل الأزمة بشكل سلمي، موضحة أن "مجموعة اتصال دولية" تشكلت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية؛ "للمساعدة في إيجاد عملية سياسية يمكن أن تقود في النهاية إلى انتخابات رئاسية عادلة وحرة".



ويقوم الاتحاد الأوروبي، حسبما أوضحت المسئولة الأوروبية، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة "بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها داخل وخارج البلاد" وذلك بدون النظر إلى طبيعة الأزمة سياسيًا.