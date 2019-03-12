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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:37 م

200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية

200 طالب يشاركون
دعاء جابر
dostor.org/2550532

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، التي أقيمت في إطار مبادرة "مستقبلك بين إيديك" تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة الإسكندرية؛ لنشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية، وثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين شباب الجامعة، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، والتي استمرت يومين.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، في رسالة للندوة، أن البروتوكول الموقع مع الجامعة يهدف إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتنمية مهارات الطلاب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية، وحثهم على الإبداع، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة آمنة.

وحضر الندوة التي عقدت بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، أيمن ربيع رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، ومجدي سعد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، والدكتور محمد أنور ابراهيم عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتور ميرفت أسعد وكيل كلية تربية وكيميائي محمد شعبان رمضان مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.

تناولت الندوة في اليوم الأول محاضرات حول التوعية بمدى أهمية دور السلامة والصحة المهنية في توفير بيئة عمل آمنة خاليهة من المخاطر المختلفة التي قد يتعرض لها العاملون والطلاب مع التوعية بتطبيق خطط الطوارئ بالكليات ومنشآت الجامعة، وحاضر فيها الدكتورة سهير نصر الليثي مدير عام تأمين بيئة العمل بالوزارة والكيميائي محمد مدكور أخصائي سلامة وصحة مهنيه بالوزارة.

وفي اليوم الثاني تناولت الندوة ريادة الأعمال للتوعية بثقافة العمل الحر، وذلك بالتعاون مع صندوق المشروعات الصغيرة بالإسكندرية وحاضر فيها سهام محمد عبدالسلام، وندى محمد رمضان بالمكتب الفني لشئون وزير القوى العاملة.

200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية
200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية
200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية
200 طالب يشاركون في ندوة ريادة الأعمال وثقافة السلامة بالإسكندرية
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