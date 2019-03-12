قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

كشفت "إيمان" المتهمة الرئيسية بقتل أطفالها الثلاثة بتحريض من زوجها وضرتها، تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها داخل الشقة من قبل زوجها وضرتها.



وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، جددت حبس الزوجين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وقالت المتهمة إنها ضحية؛ إذ أجبرها زوجها "أحمد. ع" وضرتها "هالة. م" على التخلص من أطفالها الثلاثة عن طريق إغراقهم في برميل مياه ممتلئ بالبطاس حتى لا يكون له وريث.



وأضافت المتهمة أنه بعد إجبارها على التخلص من أطفالها وتصويرها فيديو أثناء الجريمة، كبلها الزوج والضرة وفقأ عينيها وعذبها وقيدها بالحبال وحبسها في إحدى غرف الشقة، موضحة أنها حاولت الاستغاثة كثيرًا بالجيران لكن كل مرة كان يسحلها زوجها وضرتها مستخدمين آله حادة.