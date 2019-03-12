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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:31 م

ندوة "الاعتدال في مواجهة التطرف" بصالون حزين عمر الثقافي

ندوة الاعتدال في
حسام الضمراني
dostor.org/2550524

ناقش صالون حزين عمر الثقافي قضية "الاعتدال في مواجهة التطرف"، بحضور كل من الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، والدكتور إبراهيم نصر الدين، والسفير محمد العشماوي، والمفكر السياسي سامي الزقم، والقس بولا فؤاد، والمفكر الإسلامي عبد الغني هندي.

وفي بدء الصالون وقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين فاضت أرواحهم في ميادين القتال ضد الإرهاب ومن وراءه من دول وأجهزة معادية.

ورأت فريدة النقاش، أن البيئة المصرية لا يمكن أن تكون حاضنة للتطرف والتوحش والبداوة، بحكم اعتدال المزاج المصري، بناء على التوسط الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي لمصر، فهي أرض حاضنة للاعتدال دائما.

وأكد السفير محمد العشماوي أن كثيرا من معاناتنا مع التطرف يعود إلي تغييب دور الأزهر الشريف، وهو قادر على تصويب الخطاب الديني، ومعه كذلك قطاع مهم قادر على نشر الاعتدال هو التصوف والطرق الصوفية الصحيحة، بعد انتشار الوهابية خلال العقود الماضية، وما حملته من تفتيت للمجتمع وإقصاء بعض فئاته.

وذكر عبد الغني هندي، أن الاعتدال والوسطية طبيعة مصرية، بحكم موقع مصر الجغرافي والذي يتوسطه النيل فيشقها إلى نصفين، وكانت الوسطية هذه ما أكد عليه المفكر الراحل جمال حمدان، والأزهر هو التجسيد لفكرة الوسطية هذه، أما التطرف فقد يكون بالتشدد أو بالتحلل.

المفكر سامي الزقم، ذكر أن دعاوي التحول الديمقراطي القائم على فكرة الأحزاب أمر غير واقعي في مجتمعنا الذي يخلو من الأحزاب المؤثرة ذات الشعبية على الأرض، والبديل لها تمثيلا لكل فئات الشعب هي النقابات المهنية والنوادي الاجتماعية، وهي تضم معظم المواطنين.

المشاركون في صالون حزين عمر الثقافي، أكدوا فى ختام حديثهم أن التطرف ظل يسري في جسد الوطن بدافع الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي والديني، في غياب الدولة ودورها حتى تمكن من استغلال هذا الاحتياج لاحتواء قطاعات من الشعب، ثم تحول الاحتواء إلى تجنيد مباشر لبعضهم في محاربة الدولة ومحاولة إسقاطها وكثيرا ما كانت الدولة تغازل تيارات التطرف هذه، وتفتح لها أبواب الاقتصاد ووالمحليات والتعليم والثقافة والجامعات، حتى وصل الأمر إلى احتلالهم 88 مقعدا في برلمان 2005 وهو ما زادهم تغلغلا وتوحشا في سائر مؤسسات الدولة وخاصة التعليم والثقافة والإعلام والجامعات؛ وهي نفس المؤسسات التي تعد أدوات في يد الدولة لنشر الوعي والاستنارة ومحاربة التطرف، لكنها للأسف أصبحت أدوات معطلة إن لم تكن متواطئة.

وأكدوا أنه عندما جاءت ثورة 30 يونيو لإزاحة هذا الركام من التطرف الموروث منذ عقود، ومما يحمد لهذه الثورة القدرة علي تغيير المواطن نفسه وتحويله إلى مواطن فاعل وإيجابي، باستثناء الفئة القليلة من المتطرفين الهدامين المشككين ومواجهتهم لا تتم غلا من خلال المثقفين والعلماء لأن القانون لا يمكنه التعامل معهم.

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