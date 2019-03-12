القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
عالم
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:30 م

الإمارات: 73.4 ألف دولار مساعدات للاجئي الروهينجا بماليزيا

الإمارات: 73.4 ألف
dostor.org/2550522

قال سفير الإمارات لدى ماليزيا خالد غانم الغيث إنه تم توزيع مساعدات إنسانية وتنموية للاجئي الروهينجا في ماليزيا من خلال مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية؛ لدعم احتياجاتهم في قطاع التعليم، مشيرا إلى أنه تم اليوم الثلاثاء تقديم المساعدات التي تقدر قيمتها بـ 300 ألف رنجيت ماليزي (73.412.99 دولار أمريكي) إلى 708 طلاب من 5 مدارس للاجئي الروهينجا.

وأضاف الغيث- في مؤتمر صحفي حول برنامج المساعدات الإنسانية والتنموية للاجئي الروهينجا في ماليزيا- أن المساعدات جزء من الدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه المؤسسة منذ عام 2015 بقيمة مليون دولار أمريكي، حسبما أفادت وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ حوالي 18 ساعة

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ يومين

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ يومين

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ 5 أيام

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ 5 أيام

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

حارس بايرن ميونيخ يعلق على نقص أهداف محمد صلاح

بريطانيا تحظر تحليق طائرة "بوينج 737 ماكس 8" في مجالها الجوي

افتتاح منتدى الأعمال "مصر- أوغندا" لتعزيز فرص الاستثمار

ads
الأكثر قراءة

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

محافظ السويس: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بمدينة الحرية الجديدة

تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة

محافظ مطروح يتفقد شاطئ الأبيض الجديد

"عوض" تتفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط (صور)

رياضة

الهلال السعودي يتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا بثلاثية في الدحيل القطري

مكافأة إجادة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الجونة بالدوري

مصر تحصد المراكز الأولى بالدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

قاتلة أطفالها بالمرج تروي تفاصيل صادمة عن حبسها وتعذيبها (فيديو)

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

رئيس جامعة المنوفية: اختبارات التقييم لطلبة الطب تمنع الغش وتوفر البيئة الآمنة

رئيس جامعة كفر الشيخ يوضح مزايا تطبيق الامتحان الموحد لطلاب "الطب"

ماجدة نصر لـ«كشكول»: لابد من تخصيص معلم ظل لذوي الاحتياجات الخاصة

ننشر رابط تقديم تظلمات مسابقة التعاقدات المؤقتة بالتعليم

التعليم: بدء تلقي تظلمات وشكاوي مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

الأمصار

بعد إعلانه الجولان إسرائيلية.. سوريا تدين تصريحات جراهام

السفارة الأمريكية تثمن جهود مصر في الحفاظ على موادرها المائية

سهم بوينج يهوي لأدنى مستوى منذ هجمات سبتمبر

نائب البشير للسيسي: نثمن دعم مصر لاستقرار السودان

والد حارس مرمى ريال مدريد يشن هجوما حادا على الصحف الإسبانية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎