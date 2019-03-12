تايسون ينضم لـ«حملة فرعون».. والسبكى يكثف مفاوضات «فان دام»

يسعى المنتج محمد السبكى لجلب ٣ نجوم عالميين، إلى فيلمه الجديد «حملة فرعون»، بعدما استطاع أن يوقع الأسبوع الماضى، عقدًا مع الملاكم الأمريكى مايك تايسون، للانضمام إلى العمل، الذى يقوم ببطولته عمرو سعد، وروبى، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز.

وعلمت «الدستور»، أن «السبكى» يجرى العديد من المفاوضات مع عدد من نجوم هوليوود، للانضمام للعمل، وكانت أولى هذه المفاوضات مع النجم فان دام، وبدأت منذ عدة أشهر، وكان هناك اتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل العمل، إلا إنه حدثت بعض المشكلات الخاصة بالأمور المادية، أرجأت المفاوضات لفترة.



وبدأت المشكلة المادية المرتبطة بأجر فان دام تحديدًا، عندما دخل منتج مصرى آخر فى الصفقة، ليضمه لأحد الأعمال السينمائية التى يتم تصويرها هذه الفترة، حيث تحدث مع إدارة أعمال النجم الأمريكى على ضمه وإعطائه مبلغًا ماليًا أضخم. واتخذت المفاوضات مع شركة «السبكى» خطوات واسعة نحو انضمام «فان دام» للعمل، بعدما تم رفع سعر الصفقة وإغرائه بالعروض المادية التى تتكتم الشركة على إعلان تفاصيلها.

وأكد مصدر داخل العمل أن الصفقة قد تصل إلى ٣٠٠ ألف دولار مقابل عدد من المشاهد المؤثرة فى سياق الأحداث، ومن المقرر أن تصور فى القاهرة.

ويبدأ مخرج العمل رؤوف عبدالعزيز التصوير خلال الأسبوع المقبل، بالمشاهد التى يشترك فيها مايك تايسون، على أن يحاول «السبكى» الانتهاء من مفاوضات جلب فان دام والممثل الثالث الآخر، إضافة إلى محاولة التعاقد مع عدد من النجوم العرب والمصريين، للاشتراك فى عدة أدوار ثانوية خلال أحداث العمل. ويشارك عمرو سعد وروبى بطولة العمل كل من سوزان نجم الدين ومحمود عبدالمغنى ومحمد لطفى، ومن المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل.