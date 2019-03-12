سوزان نجم الدين: رفضت «البطولة المطلقة» لضعف النصوص.. وأؤيد «إحكام» سوق الدراما

أنا كل شىء بالنسبة لحمادة هلال فى «ابن أصول»



شركتى بصدد إنتاج فيلم عالمى عن «شخصية عربية شهيرة»



كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن استعدادها لتقديم فيلم سينمائى سيكون «مفاجأة»، بمشاركة عدد كبير من النجوم، رافضة الكشف عن أى من تفاصيله، لخوفها من السحر والحسد، مشيرة إلى أنها لجأت إلى «شيوخ» من قبل لـ«فك أعمال» صنعها أناس يريدون تدمير حياتها.

وقالت «سوزان» إن شركة الإنتاج التى تمتلكها فى الإمارات تجهز لإنتاج فيلم عالمى عن «شخصية عربية عالمية»، من بطولة فنانين عرب وعالميين، وتنتظر الحصول على «موافقة أمنية» من البلد الذى ينتمى إليه هذا الشخص للبدء فى تصوير الفيلم.

وتحدثت عن مشاركتها النجم حمادة هلال فى مسلسل «ابن أصول»، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيرة إلى عدم اهتمامها بالمنافسة خلال الشهر الكريم، لأنها «تقدم دورها وتترك الباقى على الله»



■ بداية.. ما أسباب غيابك عن الدراما المصرية منذ ٤ سنوات؟

- النصوص التى عرضت علىّ خلال هذه الفترة لم تكن بالقدر المطلوب الذى يجعلنى أشارك بها، وأنا لست من النوع الذى يفضل «الكم» عن «الكيف»، لذا عُرض علىّ أكثر من بطولة مطلقة فى الفترة الماضية ورفضتها جميعًا، لأنى أفضل «الدور المهم» على «البطولة»، وأحب الابتعاد عن العمل مع «الهواة»، سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق.

■ لكنك عدتِ وتشاركين فى مسلسل «ابن أصول» المقرر عرضه فى رمضان المقبل.. لماذا؟

- البداية كانت بترشيحى من قِبل المؤلف أحمد محمود أبوزيد، وبعدها وافقت الجهة المنتجة وصناع المسلسل وأرسلوا لى نص العمل، والذى قرأته جيدًا فأعجبتنى فكرته ووقعت على المشاركة فيه.

وسعيدة بالعمل مع الفنان حمادة هلال، وهو «بركة» المسلسل، وقدومه إلى «اللوكيشن» دائمًا ما يجلب السعادة إلى نفوس كل الموجودين، كما أن محمد بكير من المخرجين المميزين للغاية، وأعتبر وجودى مع صناع العمل كافة شرفًا كبيرًا لى.

■ هل صحيح أنك تجسدين دور والدة حمادة هلال فى المسلسل؟

- ما يهمنى فى أى شخصية أجسدها هو شكلها وتفاصيلها وما تقدمه من دراما داخل العمل، لا عمرها. وفى «ابن أصول» أنا لست أم حمادة هلال أو حبيبته أو زوجته فقط، أنا كل شىء بالنسبة له، لذا الشخصية ستكون «مفاجأة» بكل ما تحمل الكلمة من معنى. وسيكون اسم الشخصية «أصول» أو«صولا»، ومنها اشتق المسلسل اسمه، وهى سيدة متنوعة الصفات، وتجمع ما بين الجبروت والطيبة والقوة والضعف، وتعرف جيدًا كيف تدير الأمور.

■ ما توقعاتك للمنافسة الدرامية فى رمضان؟

- لا أهتم بفكرة المنافسة، وأقدم دورى وأترك الباقى على الله، لكن هناك أعمالًا لا تجد النجاح فى رمضان، وبعد عرضها مرة أخرى خارج الشهر تنجح بشكل لافت، لذا رمضان لا يعد مقياسًا لنجاح العمل من عدمه.

■ بصفة عامة.. كيف ترين سوق الدراما المصرية هذه الأيام؟

- ما أُتخذ بشأن الدراما فى الفترة الأخيرة خطوات رائعة تصلح من حالها، لفرضها حالة من «الإحكام» و«التنظيم»، خاصة لما يعرض فى رمضان، لكنها فى الوقت ذاته ستؤدى إلى بقاء عدد من الفنانين فى منازلهم دون عمل، وهو ما أتوقع حله قريبًا بعدما يتم تنظيم الأمور بشكل نهائى.

■ ما رأيك فى مشاركة سوريين فى أعمال درامية مصرية؟

- لا بد أن يشارك الفنان السورى فى أعمال درامية بأكثر من دولة عربية، وفى المقدمة دائمًا مصر، لأنه دون «أم الدنيا» لا يكتمل الفن.

■ تمتلكين شركة إنتاج فنى فى الإمارات.. ماذا تقدمين من خلالها؟ وما آخر إنتاجاتها؟

- هى شركة توزيع وتسويق، ومؤخرًا افتتحنا- وعدد من الشركاء العالميين- قسمًا خاصًا بالإنتاج، وأنا أحب «البيزنس» بكل تفاصيله، لأنه يساعد على الاستقرار وبناء كيانك الخاص.

وبالنسبة لجديد الشركة، نعمل على إنتاج فيلم عالمى، أبطاله من العالم العربى وعدد من فنانى العالم، وصناعه فريق عالمى، وهو يدور حول قصة حياة «شخصية عربية عالمية»، ومتوقف فى هذه الفترة بسبب التصاريح الأمنية الخاصة بالموافقة على تجسيد تلك الشخصية من قِبل بلده.

■ ماذا عن أعمالك السينمائية؟ ولماذا تقلين منها؟

- بسببى عشقى غير المتناهى للسينما، قررت أن أقلل من أعمالى فيها والمشاركة فقط فى الأعمال التى تشبهنى وتؤثر فى الجمهور حينما يراها، لذا كل ما قدمته سينمائيًا كان الفيلم المصرى «قط وفار» مع شركة «نيوسينشرى» والفنان الكبير محمود حميدة، لكن هناك عملًا سينمائيًا أشارك فيه سأعلن عن تفاصيله قريبًا، وسيكون مفاجأة للجمهور.

■ ألا يمكنك أن تخبرينا بأى تفاصيل عن هذا الفيلم؟

- لا أود الحديث عنه، لأنه عمل كبير وبه العديد من النجوم، وأنا من النوع الذى أتعرض إلى مواقف سيئة بسبب «الحسد»، لذا لا أتحدث عن أعمالى إلا بعد انطلاق تصويرها، فمثلًا فى مسلسل «ابن أصول» وأثناء تصويره «وقفت فى زورى بنبوناية كانت هتموتنى»، إذ لم أستطع التنفس لثوانٍ عديدة، وتغيّر لون وتفاصيل وجهى تمامًا، حتى أنقذتنى العناية الإلهية.

وفى المسلسل ذاته، كنت أستعد لتصوير أحد المشاهد، ولدى خروجى من غرفتى فى «اللوكيشن» فوجئت بباب الغرفة لا يُفتح، ولم يستطع أحد من الموجودين فتحه فظللت ساعة ونصف الساعة بالداخل حتى تم كسر الباب، وأثناء كسره كاد زجاجه يصيبنى بجروح فى وجهى وجسدى.

وأواجه الحسد بالصلاة والإيمان والدعاء الدائم والعمل الطيب، و«أنا اتعملى أعمال كتير قبل كده.. وفكيتها من خلال شيوخ، وألجأ إلى هذه الحلول للنجاة من أشخاص يحاولون تدمير حياتى».

■ ما الشخصية التى تودين تقديمها فى عمل سينمائى؟

- أتمنى تقديم العديد من الشخصيات خاصة التاريخية، وتحديدًا «جوليا دومنا» وهى إمبراطورة رومانية من أصول سورية، كما أتمنى تقديم أدوار الفتاة الصعيدية والفلاحة، وأن أقدم عملًا مصريًا يتناول حياة المواطن الشعبى الفقير الذى يكافح من أجل الرزق الحلال.

■ هل يمكن أن يكون الجمال مقياسًا لنجاح فنانة؟

- بالطبع لا، الجمال ليس مقياسًا لنجاح فنانة، لكنه أداة من أدوات النجاح، فالله جميل يحب الجمال، وأنا أعشق أن أكون جميلة، وكل من حولى كذلك.

■ كيف تحافظين على رشاقتك؟

- من السهل أن يحافظ الفرد على رشاقته وأناقته، من خلال الحفاظ على ممارسة الرياضة والحرص على الأكل الصحى، مع الإشارة إلى أنى لا أحرم نفسى من أكل معين، وإنما تقليل الكمية التى قد تصيبنى بـ«السمنة»، فالجسم هبة من الله لا بد أن نعتنى بها ونعمل على ظهورها فى أفضل حال.

■ ما طموحاتك خلال الفترة المقبلة؟

- أطمح دائمًا فى النجاح وأسعى وراءه بشكل دائم، وأركز هذه الفترة على مسلسل «ابن أصول»، وبعد ذلك العمل السينمائى الجديد الذى ذكرته سابقًا.

