الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 97 بقيادة سيد حنفي على فريق الأهلي بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ17 المؤجلة ببطولة الجمهورية.



أحرز الأهداف أحمد مدبولي وكريم رأفت في الدقيقتين 21 و23 من الشوط الأول، ومحمد عنتر في الدقيقة الـ 19 من الشوط الثاني.



سيطر الزمالك على مجريات المباراة بشكل شبه كامل خاصة في الشوط الأول وأواخر الشوط الثاني، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعنتر الذي تلاعب بدفاع الأهلي بجانب أحمد عادل ميسي، ولولا إنقاذ مصطفى شوبير للهجمات لارتفعت النتيجة لأكثر من ذلك، كذلك تصدت العارضة لفرصتين لميسي.



بينما تصدى عمر صلاح حارس الزمالك لفرصة محققة من مهاجم الأهلي في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، بجانب تألق محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول.



وشاهد اللقاء اليوم بيير شومان المدرب العام للفريق الأول بالزمالك، وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي المدربان المساعدان بالجهاز الفني، بتكليف من المدير الفني كريستيان جروس لمتابعة خماسي الفريق الأول محمد إبراهيم ومدبولي وعنتر وعبدالسلام وعمر صلاح، وكذلك حضر اللقاء اللاعبين محمود علاء، وأحمد زيزو وبهاء مجدي وخالد بوطيب وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي وجنش، بجانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.



كما تواجد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي: معتمد جمال ووائل شيتوس وأسامة عبدالكريم.