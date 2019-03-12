الممثل التجاري الأمريكي: نأمل أن تكون المحادثات مع الصين في أسابيعها الأخيرة

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر اليوم الثلاثاء، إنه يأمل بأن تكون الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة من المحادثات الرامية؛ للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يخفف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.



وذكر لايتهايزر جلال جلسة استماع للجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، "نأمل أن نكون في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى اتفاق"، لكنه حذر من أن هناك مشكلات ما زالت قائمة.



وأضاف: "إذا لم يتم حل هذه المسائل لصالح الولايات المتحدة، فلن نتوصل إلى اتفاق".