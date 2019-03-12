محافظ البحيرة: شراء معدات نظافة جديدة بقيمة 32 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن شراء معدات نظافة جديدة بلغت قيمتها 32 مليون جنيه، عبارة عن 7 سيارات مجهزة كبس حموله 20م3 قيمة السيارة 2 مليون و350 ألف جنيه، 5 منهم تمويل ذاتي من حساب المحافظة، بالإضافة إلى 2 سيارة من الخطة الاستثمارية 20182019، و6 مكنسة لنظافة الشوارع قيمة الواحدة مليون و750 ألف جنيه، و1100 صندوق قمامة تكلفة الصندوق 4400 جنيه، على أن توزع تلك الصناديق للعمل على سيارات المكبس داخل المدن.



جاء ذلك خلال قيام المحافظ يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام، ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور ومسئولو الشئون المالية والمشتريات وإدارة البيئة بالديوان العام بتفقد تلك المعدات بمجمع دمنهور الثقافى، والتى تاتى في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة والبيئة بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها.



وأكد اللواء هشام أمنة أنه سيتم توزيع تلك المعدات على مدن ومراكز المحافظة طبقًا لأولوية الاحتياج بكل مركز، كما وجه بضرورة عمل الصيانة الدورية اللازمة، ومراقبة عملية التشغيل لتلك المعدات.