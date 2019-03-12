ندوة لعدد من مرشحي انتخابات الصحفيين لعرض برامجهم بمقر النقابة

عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، ندوة لعدد من المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس في الخامسة من مساء اليوم، لعرض برامجهم الانتخابية.



وشارك فى الندوة أحمد الشامي، وسمية العجوز، وحمدى البصير، المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس.



وأدار الندوة عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي.



وتنعقد انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين يوم الجمعة المقبل، بحضور 25%+1 وذلك لعد اكتمال النصاب في الانعقاد الأول للجمعية العمومية في 1 مارس الجاري.