التحالف العربي يكشف عن 36 خرقًا لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استمرار خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وتهديد المدنيين.



وقال التحالف العربي في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إن خروقات ميليشيات الحوثي ما زالت متواصلة، وشملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا وأسفرت عن مقتل مدني وجرح 4 آخرين، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وأشار التحالف العربي إلى حدوث 36 خرقا من قبل ميليشيات الحوثي؛ لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية فقط.



وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق؛ لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة، وذلك ضمن مفاوضات السويد في ديسمبر الماضي.