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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:21 م

تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة

تخصيص 5 ملايين جنيه
معوض هويدى
dostor.org/2550455

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة ومحافظة البحيرة، بتخصيص 5 ملايين جنيه لإقراض السيدات الريفيات داخل الوحدات القروية بالمحافظة، لتشجيعهم على إقامة مشروعات تربية بط.

وتم الاتفاق على أن تدبر مديرية الزراعة الإعداد الكافية من سلالات البط عمر 21 يوما، وتوزعها الوحدات المحلية على السيدات المستفيدات، بواقع 1500 جنيه للقرض الواحد لكل سيدة، قيمة شراء 20 بطة، بالإضافه إلى 900 جنيه متطلبات تغذية البط على مدار ثلاثة أشهر.

هذا وقد وقع المهندس عبدالرحمن الشهاوي سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة البروتوكول بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ ومديرى إدارات البيئة والشئون المالية بالمحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن البط محصن وآمن على البيئة، كما وجه السيدات بتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع لتحقيق الربحية والمساهمة في تخفيض الأسعار وزيادة موارد الأسرة.

تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة
تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة
تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة
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