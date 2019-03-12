أوكرانية تطلب الدعم من بودابست لتحقيق التطلعات الأوروبية الأطلسية

قالت السفيرة الأوكرانية لدى المجر ليوبوف نيبوب، إنها طلبت من وزير الدفاع المجري تيبور بينكو، أن تقدم بلاده الدعم لتنفيذ سياسة أوكرانيا التي الخاصة بالاندماج الأوروبي والأوروبي-الأطلسي، والتي نص عليها الدستور الأوكراني مؤخرًا.



وأضافت السفيرة الأوكرانية - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - أنها ناقشت مع وزير الدفاع المجري إمكانية توسيع نطاق التعاون العسكري بين البلدين، وأشادت بدور وزير الدفاع المجري لما قدمه من دعم لأوكرانيا في سبيل التصدي للاعتداء الروسي.



وأكدت نيبوب أنه تم إيلاء اهتمام خاص بأهمية الدعم الدولي لمسألة إطلاق سراح سجناء، وبحارة أوكرانيين احتجزتهم موسكو بدعوى عبور الحدود الروسية.



من جهته، أكد وزير الدفاع المجري أن بلاده ستظل داعمة لسلامة الأراضي الأوكرانية وسيادة البلاد، وأن كييف دولة مجاورة وصديقة لبلاده.