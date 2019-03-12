اتحاد طلاب جامعة المنيا ينظم معرض الكتاب الثقافي السادس

نظمت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة المنيا معرض الكتاب السادس للجامعة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والذي يهدف لتفعيل دور الجامعة في تنمية ورفع ثقافة طلاب الجامعة في المجالات المختلفة، وبناء طالب محب للقراءة والإطلاع وغرس هذه المهارة في العقول وذلك بالعناية بالكتب كمصدر موثوق من مصادر المعرفة.



ضم المعرض أكثر من 600 كتاب في المجالات الفكرية والسياسية والدينية والفنية والاجتماعية وذلك بأسعار مخفضة لطلاب الجامعة تصل الخصومات لأكثر من 10% علي الكتب وذلك من أجل الدعم والتشجيع للقراءة، حيث يستمر المعرض في فتح أبوابه للطلاب حتي نهاية الأسبوع.



قام بتنظيم المعرض طلاب اللجنة الثقافية باتحاد طلاب جامعة المنيا، وحضر فعاليات المعرض الدكتور هاني العربي مستشار الأنشطة الطلابية لرئيس جامعة المنيا ووليد عبد القوي مدير رعاية الطلاب ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.