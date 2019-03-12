"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، لقاء مع طلاب جامعة السويس بمناسبة احتفالات مرور مائة عام على عيد المرأة المصرية بمدرج كلية الآداب بجامعة السويس.



بحضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، واللواء محمد جيار مدير مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة السويس، والمهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمراة بالسويس، والدكتورة جيلان شرف عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.



بدأ اللقاء بتناول اللقاء القرآن الكريم لأحد الطلاب بجامعة السويس ثم كلمة الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس والذى أكد فيها على دور المرأة فى المجتمع المصري، لافتًا أن هناك اهتمام من قبل الدولة بتولي المرأة العديد من المناصب القيادية والذى أثبت كفاءتها خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، أن المجلس الجامعة القادم سيعتمد إنشاءه وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة نظرا لأهمية هذه القضية، مضيفًا أن الجامعة ستعقد العديد من اللقاءات والندوة بشان التوعية بهذا الأمر.



فيما أشارت المهندسة فوزية عبد الل مقرر المجلس القومى للمرأة فى السويس، أن هذا اللقاء في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على عيد المرأة المصرية، مضيفة أن هناك حملتي "طرق الأبواب" و"لأنى رجل" بدأتا يوم 1 مارس الماضي حتى نهاية الاحتفال الرسمي يوم 16 مارس لشرح الخدمات الذى يقدمها المجلس للمرأة المصرية.



وأكد المهندسة فوزية على دور المرأة فى مكافحة المجالات المختلفة، مؤكدة على دور الدولة بتتويج القيادات الكفاءة منهم توليهم العديد من المناصب القيادية، لافته إلى أن فى الوقت الحالي لا فرق بين رجل وامراة فى العمل وفى المناصب القيادية الكبيرة.



وتناول اللواء محمد الجيار مع الطلاب الحديث حول الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من خلال الكشف علي الفساد والعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ودراسة كيفية الاستفادة من موارد الدولة وحسن استغلالها وإجراء المعلومات حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب القيادية بالدولة.