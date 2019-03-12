القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
محافظات
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:14 م

"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة

قومي المرأة بالسويس
مصطفى سلامة
dostor.org/2550449

عقد المجلس القومى للمرأة بمحافظة السويس، لقاء مع طلاب جامعة السويس بمناسبة احتفالات مرور مائة عام على عيد المرأة المصرية بمدرج كلية الآداب بجامعة السويس.

بحضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، واللواء محمد جيار مدير مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة السويس، والمهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمراة بالسويس، والدكتورة جيلان شرف عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

بدأ اللقاء بتناول اللقاء القرآن الكريم لأحد الطلاب بجامعة السويس ثم كلمة الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس والذى أكد فيها على دور المرأة فى المجتمع المصري، لافتًا أن هناك اهتمام من قبل الدولة بتولي المرأة العديد من المناصب القيادية والذى أثبت كفاءتها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى، أن المجلس الجامعة القادم سيعتمد إنشاءه وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة نظرا لأهمية هذه القضية، مضيفًا أن الجامعة ستعقد العديد من اللقاءات والندوة بشان التوعية بهذا الأمر.

فيما أشارت المهندسة فوزية عبد الل مقرر المجلس القومى للمرأة فى السويس، أن هذا اللقاء في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على عيد المرأة المصرية، مضيفة أن هناك حملتي "طرق الأبواب" و"لأنى رجل" بدأتا يوم 1 مارس الماضي حتى نهاية الاحتفال الرسمي يوم 16 مارس لشرح الخدمات الذى يقدمها المجلس للمرأة المصرية.

وأكد المهندسة فوزية على دور المرأة فى مكافحة المجالات المختلفة، مؤكدة على دور الدولة بتتويج القيادات الكفاءة منهم توليهم العديد من المناصب القيادية، لافته إلى أن فى الوقت الحالي لا فرق بين رجل وامراة فى العمل وفى المناصب القيادية الكبيرة.

وتناول اللواء محمد الجيار مع الطلاب الحديث حول الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من خلال الكشف علي الفساد والعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية ودراسة كيفية الاستفادة من موارد الدولة وحسن استغلالها وإجراء المعلومات حول الشخصيات المرشحة لتولي المناصب القيادية بالدولة.

"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
"قومي المرأة" بالسويس يحتفل بمرور مائة عام على عيد المرأة
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

الآن

بدء مباحثات وزير الخارجية ونظيرته النرويجية

شاب يقتل عمه بـ7 رصاصات لرفضه خطبة ابنته فى الإسكندرية

اعترافات نارية لزوجين قتلا أطفالهما الثلاثة في المرج

الأهلي يكشف موقف "الشناوي" من مباراة شبيبة الساورة

ads
الأكثر قراءة

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ألبومات الصور

تخصيص 5 ملايين جنيه قروض لإقامة مشاريع تربية طيور لسيدات البحيرة

محافظ مطروح يتفقد شاطئ الأبيض الجديد

"عوض" تتفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط (صور)

نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد ختام "المسابقة السكانية"

رياضة

الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

حارس بايرن ميونيخ يعلق على نقص أهداف محمد صلاح

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

محمد صلاح يرد على انتقادات الجماهير: "بيفسروا على مزاجهم"

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في بطولة الجمهورية

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

ads
كشكول

بالصور.. رئيس جامعة حلوان يتفقد الفنوان التطبيقية بعد الاعتماد

"تربية رياضية المنوفية" تستضيف بطولة الكاراتيه لكليات الجامعة

جامعة المنيا تناقش مواجهة التطرف والتكفير بحضور ناجح إبراهيم

"دور شباب الجامعات لمستقبل مصر" ندوة بجامعة حلوان

"التعليم" تصدر حزمة من الأنشطة لتوعية تلاميذ الابتدائي

الأمصار

أغلبهم من داعش.. استسلام ألفي شخص لقوات سوريا الديمقراطية

بعد استهداف اللجنة الأممية.. سياسي يمني لـ"لأمصار": بانتظار رد أممي قوي

دعوات أممية تحذر من التدخل في عمل المراقبين باليمن

أسرة الضحية السعودي بالطائرة المنكوبة لازالت لا تتعرف عليه.. ما السر؟

بعد تصعيد إسرائيل في الأقصى.. الرئيس عباس يتواصل مع المملكة الأردنية

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎