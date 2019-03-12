البحرية الروسية تتزود بغواصتين حاملتين للصواريخ قبل نهاية العام

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء إن بحرية القوات الروسية ستتسلم الغواصتين الاستراتيجيتين الحاملتين للصواريخ (الأمير فلاديمير) و(قازان) بحلول نهاية هذا العام.



وأضاف شويجو - خلال اجتماع عقد في مدينة (سيفيرودفينسك) حيث تبنى هاتين الغواصتين، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أننا نكلف الشركة المتحدة لبناء السفن وجميع مكاتب التصميم، بمهام أساسية تتمثل باستكمال بناء وجميع الأعمال الخاصة بإنجاز ونقل الغواصتين العاملتين بالطاقة النووية (الأمير فلاديمير) و(قازان) إلى البحرية الروسية قبل نهاية العام الجاري كحد أقصى".

