حارس بايرن ميونيخ يعلق على نقص أهداف محمد صلاح

أكد الحارس الألماني لفريق نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، مانويل نوير، أن تسجيل محمد صلاح هدفا وحيدا في آخر 8 مباريات مع فريقه نادي ليفربول لا يقلل من خطورته، وذلك قبيل مواجهة الغد بين الفريقين ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".



وقال نوير، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن ليفربول يمكنه التسجيل من أي مكان - حتى عن طريق فان دايك وماتيب عبر الكرات الثابتة.



وأعرب عن اعتقاده بأن ليفربول سيهاجم ولن يدافع، موضحا أن لعب البايرن سيكون بطابع هجومي أكثر وفي نفس الوقت سيرى هو وزملاؤه الكيفية التي سيضغط ويهاجم بها الريدز.

