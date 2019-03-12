بعد حادث إثيوبيا.. تركيا توقف عمل طائرات "بوينج 737 ماكس"

أعلنت وزارة النقل التركية، اليوم الثلاثاء، عن وقف العمل بطائرات طراز "بوينج 737 ماكس" كإجراء احترازي.



من جانبها أكدت الخطوط الجوية التركية توقف رحلات 12 طائرة من الطراز ذاته، وذلك وفق قناة "TRT" التركية.



يذكر أن الطائرة الإثيوبية التي سقطت أول أمس كانت من طراز"بوينج 737 ماكس"، وقتل جراء الحادث جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 157 شخص، وليست هذه المرة التي تسقط فيها طائرات من هذا النوع.



وحظرت الكثير من دول العالم استخدام هذه الطائرة على أراضيها بجانب منعها من المرور فوق أجوائها.