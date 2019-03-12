رواندا تدعو ماكرون لحضور الذكرى الـ25 للإبادة الجماعية

وجهت رواندا دعوة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لحضور الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد قبيلة التوتسي، والمقررة في 7 أبريل القادم بالعاصمة الرواندية "كيجالي".



وقال "أوليفييه نادوهيجراه" وزير الدولة للشئون الخارجية في رواندا - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الثلاثاء - إن الرئيس ماكرون سيكون ثاني رئيس فرنسي ييزور كيجالي منذ الإبادة الجماعية. مضيفا أن رئيس الدولة الفرنسي لم يعلن عن نواياه إزاء هذه الدعوة.



وأفاد الراديو بأن العلاقات بين باريس وكيجالي والتي هدأت مرة أخرى خلال حكم الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند، قد تحسنت منذ انتخاب الرئيس ماكرون عام 2017.

