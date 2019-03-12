تأهل رنيم الوليلي وهانيا الحمامي لربع نهائي سي آي بي بلاك بول للإسكواش

صعدت اللاعبتان المصريتان رنيم الوليلي وهانيا الحمامي إلى دور الثمانية من بطولة (سي آي بي بلاك بول) المفتوحة للاسكواش البالغ مجموع جوائزها 107 آلاف دولار.



وتغلبت الوليلي، المصنفة الأولى عالميًا في دور الـ16 اليوم الثلاثاء، على روان العربي بـ3 أشواط نظيفة تفاصيلها (11-5 و13-11 و11-4) خلال 30 دقيقة لتواجه الإنجليزية لورا ماسارو في ربع النهائي.



كما بلغت الحمامي دور الثمانية بفوزها المفاجئ على المصنفة الرابعة نور الطيب بـ3 أشواط نظيفة (12-10 و12-10 و11-4) خلال 32 دقيقة لتنتظر الطرف الفائز من مواجهة نوران جوهر وسلمى هاني في الدور القادم.