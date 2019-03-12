مقتل وإصابة 4 أشخاص في سقوط قذائف صاروخية بحلب السورية

قُتِلَ شخص وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، في سقوط قذائف صاروخية على حيي الزهراء والموكامبو في مدينة حلب، شمال غرب سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إرهابيين يتحصنون على الأطراف الغربية لمدينة حلب استهدفوا بالقذائف الصاروخية حي الزهراء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.



كما استهدفت مجموعات إرهابية بقذيفة صاروخية منازل السوريين في مدينة حلب وسقطت في حي الموكامبو؛ ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المكان.



يُذكَّر أن مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة"، وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب، تستهدف الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة؛ ما يسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.