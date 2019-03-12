التحالف العربي يشن غارة على أهداف عسكرية للحوثيين في رازح

شن طيران التحالف العربي غارة جوية على أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.



ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت خلال الشهر الجاري عدة غارات جوية على مواقع وتحركات المليشيات الحوثية في عمران وصعدة وحجة وصنعاء.



وأوضحت مصادر يمنية، أن مقاتلات التحالف شنت غارات طالت مواقع الحوثيين في مديرية شدا ومديرية باقم ومديرية كتاف بمحافظة صعدة، إلى جانب خمس غارات أخرى على تحركات الحوثيين بجبلي القرعة والشاحي في منطقة العبيسة بمديرية كشر، وغارة على مواقع الحوثي في ميدي بمحافظة حجة.

