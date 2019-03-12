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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:02 م

ديانا حداد تستعد لطرح أغنية سينجل جديدة باللهجة المصرية

ديانا حداد تستعد
حسن أمين
dostor.org/2550435

تواصل المطربة اللبنانية ديانا حداد، وضع اللمسات النهائية على أحدث أغنياتها المقرر طرحها على طريقة السينجل.

وعلم "الدستور" أن الأغنية تميل كلماتها إلى البهجة باللهجة المصرية، وتعاونت "حداد" فيها مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عبد السلام، ومن المفترض أن تكون باللهجة المصرية.

وفي سايق مختلف تستعد ديانا حداد للسفر إلى الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إحياء حفل غنائي هناك تحت رعاية الشيخ دعيح الخليفة الصباح وذلك يوم 28 مارس الحالي بأحد الفنادق الكبرى هناك.

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