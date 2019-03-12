أبريل.. الصين تنظم مؤتمر صناعة الموسيقى الدولي

تنظم الصين مؤتمر المدن الموسيقية الثامن خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.



وذكرت اللجنة المنظمة للمؤتمر- في بيان اليوم الثلاثاء- أنها المرة الأولى التي تنظم فيها الصين هذا الحدث، حيث سيحضر مسؤولون حكوميون، وممثلو الصناعات الثقافية المحليين والأجانب في المؤتمر؛ لمناقشة تطوير صناعة الموسيقى، وتعزيز قيمة الموسيقى في التخطيط الحضري.



يذكر أن المؤتمر يعد مؤتمرا دوليا لصناعة الموسيقى، حيث انطلقت الدورة الأولى للمؤتمر عام 2015، وعقدت دوراته في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، وأستراليا، ويجذب أكثر من 1600 ممثل من أكثر من 40 دولة.

