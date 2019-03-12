تونس وإيطاليا تبحثان مشروعات التعاون الجاري والمستقبلي

بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب، مع السفير الإيطالي بتونس لورنزو فانارا، مشروعات التعاون الجاري والمستقبلي بين البلدين.



وذكرت وزارة الزراعة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن السفير الإيطالي أعلن خلال اللقاء موافقة بلاده على تمويل مشروع التنمية المستدامة للسواحل التونسية (نيمو 3) من خلال منحة قيمتها 5 ملايين يورو.



من جانبه، أفاد وزير الزراعة التونسي بأنه تم إقرار عام 2019 عاما للتدريب والإرشاد الزراعي مع التركيز على تأهيل المنظومة بالاعتماد على موارد قادمة من التعاون الدولي.



كما تم الاتفاق على إعداد مشروع مشترك يٌقدم للتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز تشغيل خريجي معاهد التدريب المهني في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع دعم منظومة الإنتاج البحري.

