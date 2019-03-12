تعليم الوادي الجديد: خطة لضم المدارس الفنية لمنظومة الإنتاج

أكد وكيل وزارة التعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي أنه تم البدء في تنفيذ خطة لضم المدارس الفنية لمنظومة الإنتاج بالمحافظة، وذلك في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمتابعة مدارس التعليم الفني خاصة التعليم الفني والزراعي لرفع كفاءتها وجعلها بؤرة إنتاجية للمجتمع المحلي.



جاء ذلك خلال جولة الدكتور إبراهيم التداوي، اليوم الثلاثاء، لتفقد أعمال تركيب 4 صوب زراعية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية؛ مشددا على سرعة الانتهاء من تركيب هذه الصوب، بالإضافة إلى الاستعانة بمن لديهم الخبرة الكافية في مجال الصوب الزراعية لبدء العمل بها.



كما تفقد وكيل الوزارة وحدة تعبئة وتغليف البلح داخل قسم الصناعات بالمدرسة، وتنفيذ بروتوكول مشترك بين المدرسة وإحدى العملاء لتعبئة وتغليف منتج البلح بجودة عالية وتدريب لطلاب المدرسة، كما تفقد قسم الألبان، وتابع عملية تصنيع أنواع الجبن والزبادي وفق الشروط الصحية الآمنة للمنتج الخالي من المواد الحافظة.



وأنهى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة جولته بالمدرسة بزراعة إحدى فسائل النخيل ضمن مبادرة المدارس الخضراء.