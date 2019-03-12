سفير إثيوبيا الجديد يشكر السيسى على دعمه

وجه سفير أثيوبيا الجديد لدى مصر دينا مفتى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الترحيب الحار والدعم اللذين تلقاهما من سيادته خلال تقديمه أوراق اعتماده اليوم لرئيس الجمهورية.



وقالت السفارة الإثيوبية في بيان لها عبر صفحتها على "فيس بوك" اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة رحلة رقم 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وتقدم ببالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الإثيوبي ولأسر كافة الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



وأشار دينا مفتى إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة تعاون البلدين للعمل والتنمية والتطور، مشيرا إلى أن شعبي البلدين يشربان من نهر واحد ويجرى في شريانهما دم واحد.



وأكد السيسي للسفير مفتى دعم الحكومة المصرية لجهوده المبذولة لتوطيد العلاقات بين البلدين.



ومن جانبه، وجه السفير دينا مفتي، الشكر للرئيس السيسي لما قدمه من خالص التعازي لضحايا حادث تحطم الطائرة رحلة رقم 302 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، وتوعد السفير بحمل الرسالة إلى الحكومة الإثيوبية، وشكر الرئيس السيسي على ترحيبه الحار والدعم اللذين تلقاهما منه.



وقال السفير دينا مفتى، إنه طلب من الرئيس السيسي وحكومته دعمه كي يتمكن من تطوير العلاقات التاريخية والقديمة بين البلدين إلى أفضل حال خلال فترة عمله في القاهرة.