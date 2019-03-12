القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
رياضة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:33 م

الأهلي السعودي يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا

الأهلي السعودي يخسر
dostor.org/2550406

خسر فريق نادي الأهلي السعودي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "باختاكور المركزي" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم مراد بكامييف في الدقيقة 62، ليرتفع رصيد الفريق الأوزبكي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي إطار منافسات اليوم أيضا بالجولة الثانية لدور المجموعات، تغلب دايجو الكوري الجنوبي على نظيره الصيني جوانجو إيفرجراند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق سانفريس هيروشيما الياباني الانتصار على ضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدفين مقابل هدف.

بينما تعادل "جوهر دار التعظيم" الماليزي مع جيونجنام الكوري الجنوبي بهدف لكل فريق، وشاندونج لوينيج الصيني مع كاشيما أنتلرز الياباني بهدفين من الجانبين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

نقل 11 تلميذا بأبوقرقاص إلى مستشفى المنيا العام "اشتباه تسمم"

صلاح يؤكد جاهزيته لقيادة ليفربول للنجاح قبل مواجهة بايرن ميونيخ

السيسي يبحث تطورات القضية الفلسطينة مع وزيرة الخارجية النرويجية

السيسي يستقبل وزيرة خارجية النرويج

ads
الأكثر قراءة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

ألبومات الصور

رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاءًا مع طلاب كلية الطب

جامعة المنصورة تختتم قافلة "جسور الخير2"

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

رياضة

الأهلي السعودي يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا

"مارشال" يقود هجوم الإسماعيلي أمام سموحة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

ads
كشكول

طبيب نفسي: الاحتفال بعيد الأم في المدارس يدمر نفسية الطلاب الأيتام

محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافي الصغير

"البرمجة العقلية وتنمية مهارات الطفل" في ورشة بنوعية المنوفية

جامعة مدينة السادات تحصد 8 ميداليات بدورة الشهيد الرفاعي

عمر: تدريب المعلمين على المناهج الجديدة مستمر

الأمصار

أسرة الضحية السعودي بالطائرة المنكوبة لازالت لا تتعرف عليه.. ما السر؟

بعد تصعيد إسرائيل في الأقصى.. الرئيس عباس يتواصل مع المملكة الأردنية

تنظيم أول بعثة تجارية معتمدة إلى الإمارات والسعودية

الحوثي يستهدف الفريق الحكومي في الحديدة

بسبب إغلاق الأقصى.. الفلسطينييون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط والناظر "صور"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مباريات
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎