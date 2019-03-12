الأهلي السعودي يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا

خسر فريق نادي الأهلي السعودي أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "باختاكور المركزي" ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.



وأحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم مراد بكامييف في الدقيقة 62، ليرتفع رصيد الفريق الأوزبكي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الثاني.



وفي إطار منافسات اليوم أيضا بالجولة الثانية لدور المجموعات، تغلب دايجو الكوري الجنوبي على نظيره الصيني جوانجو إيفرجراند بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق سانفريس هيروشيما الياباني الانتصار على ضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي بهدفين مقابل هدف.



بينما تعادل "جوهر دار التعظيم" الماليزي مع جيونجنام الكوري الجنوبي بهدف لكل فريق، وشاندونج لوينيج الصيني مع كاشيما أنتلرز الياباني بهدفين من الجانبين.