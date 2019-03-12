الأردن يجرى اتصالات مع الاحتلال لإعادة فتح المسجد الأقصى

قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، منذ قليل، إن المملكة الهاشمية الأردنية تجرى اتصالات مع الاحتلال الإسرائيلى لإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أبواب المسجد الأقصى، وكذلك أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، وفرضت حصارًا عليها.



وقال عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على المصلين بالضرب المبرح، وأغلق أبواب المسجد كافة، مؤكدًا أن الوضع الميدانى سيئ للغاية، خاصةً أنه تم الاعتداء على مشايخ الأقصى والنساء والأطفال والشباب من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية.



وأضاف: "ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلى في المسجد الأقصى المبارك، جاء بطريقة مفتعلة، لتحقيق أهدافهم في المسجد، حيث إن هناك قوات موجودة على أبواب الأقصى، وتوجهت إلى المسجد القبلي، وأخرجت كل من يتواجد به".