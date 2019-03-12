"البحوث الإسلامية": افتتاح مقر اتحاد الجامعات الإفريقية تجسيد لقوة مصر

شارك الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في فعاليات حفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، الذي عُقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار الفعاليات التي تنظمها جامعة الأزهر بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

وقال عفيفي على هامش حضوره فعاليات الحفل إن افتتاح مقر إقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية في مصر وفي الأزهر الشريف، يُعدّ تجسيدًا لقوة مصر وريادتها على المستوى الدولي والإقليمي، ويبرز جهود القيادة السياسية في استعادة الدور الحضاري والريادي لمصر، كما أنه يُعدّ نقلة نوعية في تطور ودعم أواصر العلاقة مع دول القارة السمراء، ويُعد استكمالا للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف على مرّ التاريخ في التعاون مع دول أفريقيا سواء على مستوى مبعوثي الأزهر إلى تلك الدول وتصل أعدادهم إلى نحو (546) مبعوث إلى ثلاثين دولة.



أضاف الأمين العام أن دور الأزهر في أفريقيا لا يقتصر على البعثات الخارجية فقط، وإنما له دور مهم على المستوى التعليمي، حيث يفد إليه نحو (6266) طالب من 42 دولة أفريقية، في مراحل تعليمية مختلفة من الدراسات الخاصة والإعدادي والثانوي والجامعة والدراسات العليا.