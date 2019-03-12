17 مارس.. استكمال مرافعة دفاع متهمى "تفجير أبراج الضغط العالى"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 45 متهمًا، من بينهم 10 هاربين، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، إلى جلسة 17 مارس الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وسكرتارية أيمن القاضي.



كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

