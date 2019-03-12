صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته
هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب على فوز كلية الطب بجامعة المنصورة بالمركز الأول، في الاختبار المعرفي الموحد للمرحلة الثانية من المرحلة النهائية على ...
اختتمت جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، القافلة المتكاملة "جسور الخير2"، عملها في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، واتجهت لاستكمال عمل القافلة في مدينة رأس سدر خلال الفترة 12 إلى 13 مارس الحالي. ووجهت ...
وقع حي وسط بقيادة بهية عبد الفتاح رئيس الحي، بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات اليدوية والتراثية، برئاسة محمد فوزي، لتعليم ونشر الحرف اليدوية، وتعليم الصناعات الصغيرة، وتنظيم المعارض، من قبل شعبة ...