"قطاع الأعمال": قياس كفاءة رؤساء الشركات التابعة للوزارة

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل برنامج قياس كفاءة رؤساء الشركات التابعة.



وأوضح الوزير خلال ندوة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء، أن برنامج قياس الكفاءة سينفذه متخصص عالمي، وبعد اختبار قدرات رؤساء الشركات الأعضاء المنتدبين ثم تطبيق برنامج تحفيز لزيادة الطاقة الإنتاجية للمسئولين.



وأوضح أنه سيتم أيضًا مراجعة اللوائح الداخلية للشركات ووضع نظام لتحفيز العاملين بعيدًا عن قرارات الجمعية العمومية للشركات.