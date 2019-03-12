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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:47 م

ارتياح بين أهالي سوهاج بعد القبض على "الجزار"

ارتياح بين أهالي
محمود شومان
dostor.org/2550380

سادت حالة من الارتياح الشديد بين أهالي محافظة سوهاج، خاصة أهالي مركز طهطا، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من القبض على "أحمد. ر" وشهرته "الجزار"، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ تخطت 55 مليون جنيه بادعاء حصولهم على فرص عمل في القطاع العام.

الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة طهطا عدة بلاغات تفيد بتعرض عدد من المواطنين للنصب من قبل المتهم، وأفادت تحريات المباحث بصحة البلاغات المقدمة.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه وإحضاره، وأمر اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج، بتشكيل فريق بحث مكبر لجمع معلومات عن المتهم، لسرعة ضبطه، وتحديد الأماكن التي يحتمل اختباؤه بها، ونفذت مأمورية أمنية قادها المقدم محمد عبدالصبور، رئيس مباحث قسم الشرطة، ومعاونوه أسفرت عن ضبط المتهم.

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