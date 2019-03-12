نتنياهو: لدينا علاقات بـ6 دول إسلامية كانت تعادينا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب تحتفظ بعلاقات مع ستة دول إسلامية كانت معادية لها في وقت سابق، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأضاف نتنياهو، خلال حفل لتأبين ليفي أشكول رئيس وزراء الاحتلال السابق، اليوم: "إسرائيل تحتفظ بعلاقات مع ستة دول إسلامية كانت معادية لها، وهي أخبار مهمة للغاية من أجل عملية السلام، ونتقدم في خطوات تأسيس علاقات مع جيراننا، ليس جميعهم حتى الآن، من أجل عملية الاعتراف بنا، ونقوم بهذه الخطوات تجاه أجزاء كبيرة من العالم العربي والإسلامي".



ويستغل نتنياهو الحديث عن علاقات تل أبيب بالدول العربية والإسلامية والإفريقية، ويزعم وجود علاقات طبيعية معها، كدعاية له في حملته الانتخابية، والتي يواجه في هجوما شرسا من خصومه.