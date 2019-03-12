مجلس الشباب المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية المرأة

وقع مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، بروتوكول تعاون مع جمعية المرأة والمجتمع برئاسة سهام السعيد، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة مبادرات وأنشطة مختلفة من أجل تنمية وتطوير المجتمع.



يهدف البروتوكول إلى تقديم برامج تدريب وتأهيل لكل فئات المجتمع من أطفال وشباب ورجال ونساء من خلال عدة برامج لدعم الشباب في كافة المجالات التنموية وإعداد وتأهيل جيل من الشباب القادر على حمل لواء التنمية والنهوض بمستقبل الشباب المصري، وسوف يعمل البروتوكول على تنمية الوعي العام وتعزيز الهوية المصرية للشباب وتقديم ما هو جديد بشأن تأهيل وتدريب وتطوير المهارات العامة للشباب المصري ودعمه على كافة الأصعدة التنموية.



والجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري يعمل على توقيع عدة بروتوكولات خلال الفترة القادمة مع العديد من المؤسسات الشبابية والجامعات المصرية من أجل تنفيذ خطة المجلس، لإفادة أكبر عدد من الشباب على مستوى محافظات مصر.