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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:40 م

كشفها نباح الكلاب.. عمال قمامة يروون تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل صندوق زبالة فى المعصرة

كشفها نباح الكلاب..
هدير مصطفي
dostor.org/2550373

عثر الأهالي بمنطقة المعصرة في القاهرة، على جثة سيدة داخل جوال ملقاة بصندوق قمامة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من الأهالى يفيد بعثور عمال جمع القمامة على جوال تجمعت الكلاب الضالة حوله، ولاحظ العمال نباح الكلاب بشدة وقيامهم بمحاولة قطع الجوال، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة بداخله.

انتقلت "الدستور" إلى ترعة الخشاب، مكان الواقعة، لسؤال شهود العيان، فقال "عّم محمد"، عامل نظافة، إنه يعمل بذلك المكان منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنه أول من اكتشف الواقعة حينما حاول فرز القمامة ولاحظ تجمع الكلاب حوله، وظلت الكلاب تنبح، وحينما حاول فتح الجوال لاحظ خروج رائحة كريهة جدًا، فاكتشف أن الجثة مقطوعة الرأس، بينما وجد الرأس بجانب الجثمان في نفس الجوال.

وأضاف "عّم محمد" أنه صرخ على عسكري كان يمر في الشارع بالصدفة، وطلب منه إبلاغ الشرطة، وبالفعل عندما وصل رجال المباحث لمكان الواقعة لم يتعرفوا على هوية الجثة في لحظتها.

من جانبه، قال يوسف الشيخ، أحد أهالي المنطقة، وشاهد عيان على الواقعة، إنه قام بإبلاغ الشرطة فور اكتشاف الواقعه في العاشرة صباحًا، وكانت منتفخة وصعب التوصل لهويتها في الحال، ولم يكن معها أي أوراق تثبت هويتها.

وعلى الفور انتقل الرواد مصطفى عبدالعال، ومحمد زناتي، معاونى المباحث، لموقع البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين وجود عدة طعنات نافذة.

وفي السياق ذاته، تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم هانى أبوعلم، رئيس مباحث حلوان، والمقدم هاني حداد، رئيس مباحث ١٥ مايو، والمقدم أحمد إبراهيم، رئيس مباحث المعصرة، والرواد أحمد الدالي، ومصطفي عبدالعال، ومحمد زناتي، وبتوسيع دائرة الاشتباه، وبمراجعة محاضر التغيب، تم التعرف علي جثة القتيلة، وتدعى "علا.م"، ٣٨ سنة، عاملة بحضانة، ومقيمة بشارع جمعة صالح، بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبتكثيف البحث والتحريات تبين أن عاطلين وراء قتلها لوجود علاقات مشبوهة بينهم.

وقام رجال المباحث بفحص الكاميرات حول الواقعة، وفحص بلاغات التغيب، فتبين أن الجثة لسيدة من أهالي المعصرة تبلغ من العمر ٣٧ سنة، مطلقة، ولديها طفلان، وكانت تعمل بحضانة في المعصرة، حيث تلاحظ غيابها قبل الواقعة بيومين.

وبالتحري حول الواقعة أكد عدد من أهالي المنطقة أن المجني عليها كانت على علاقة بحارس عقار وصديقه وكانت دائمة التردد عليهما، وأنهم شاهدوها برفقه الشابين منذ يومين، وبتفريغ مكالمات بين المجني عليها والمتهمين أوضحت أنهم كانوا على ميعاد وغافلوها بالضرب المبرح حتى الموت، وقاموا بوضع جثتها داخل جوال وألقوه بترعة الخشاب بالعزبة البحرية التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط الجناة واقتيادهم إلى القسم، وجار مناقشتهم لمعرفة أسباب الجريمة، لتحرير محضر بالواقعة.

كشفها نباح الكلاب.. عمال قمامة يروون تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل صندوق زبالة فى المعصرة
كشفها نباح الكلاب.. عمال قمامة يروون تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل صندوق زبالة فى المعصرة
كشفها نباح الكلاب.. عمال قمامة يروون تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل صندوق زبالة فى المعصرة
كشفها نباح الكلاب.. عمال قمامة يروون تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل صندوق زبالة فى المعصرة
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