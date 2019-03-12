حبس عاطل أشعل النيران في 3 سيارات لخلافات مع أسرة زوجته بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باشعال النيران في 3 سيارات بجوار كوبري المكس، بسبب خلافات مع أسرة زوجته، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق بـ3 سيارات بمنطقة المكس، فانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



وتبين من الفحص نشوب حريق بميكروباص، وسيارة نقل، و"ميني باص" أثناء توقفهم بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، دون حدوث إصابات.



وكشفت التحريات قيام عاطل بسكب "بنزين" على السيارات الثلاث، وإشعال النيران بها، وذلك لوجود خلافات مع أسرة زوجته، فتم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.