طلب إحاطة بشأن تضارب بيانات لجنة متابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تضارب بيانات لجنة متابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب.



وقالت النائبة إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قررت إنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، كمدير لمعهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، نظرًا لتقصيره فى مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بديلا عنه.



وأضافت أن قرار وزيرة الصحة- حسب المتحدث الرسمي للوزارة- جاء بعد مذكرة عرضت عليها من الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى والمشرف على غرفة قوائم الانتظار، توضح عددًا من الأخطاء رصدتها لجنة مشكلة من الغرفة المركزية لمتابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب القومى.



وأكدت: "يبدو أن الوزيرة تناست البيان الذي أصدرته في ديسمبر الماضي، لنشر تفاصيل إنجازاتها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار، متفاخرة بأن أعلى مكان أجرى عمليات ضمن المبادرة هو مستشفى القلب التابع لها بإجمالي 4952 عملية، مما يتنافى جملة وتفصيلًا مع أسباب قرار إقالة مدير مستشفى القلب".



وبناء عليه طالبت النائبة، بضرورة الإجابة على السؤال التالي:

• ما هى الأسباب الحقيقية لإقالة مدير معهد القلب؟

• ما هى الأخطاء التي رصدتها لجنة متابعة إنهاء قوائم الانتظار بمعهد القلب؟