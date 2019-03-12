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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:33 م

بريطانيا تعلق رحلات الطائرة بوينج من طراز "بوينج 737 ماكس"

بريطانيا تعلق رحلات
dostor.org/2550367

أعلنت هيئة الطيران المدني ببريطانيا، اليوم الثلاثاء، منع تحليق الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس) بالمجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي، وذلك في أعقاب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من الطراز ذاته مؤخرًا.

وأوضحت الهيئة -في بيان حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أنها اتخذت القرار نظرًا لعدم وجود معلومات كافية حاليًا من مسجل الرحلة الخاص بالطائرة المنكوبة، مضيفة أن القرار سيظل ساريًا حتى إشعار آخر.

وبقرارها، تنضم المملكة المتحدة لسنغافورة والصين وماليزيا وأستراليا في تعليق رحلات الطائرة من الطراز (بوينج 737 ماكس) في أعقاب الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد.
وتحطمت الطائرة الأحد الماضي بعد فترة وجيزة من إقلاعها بينما كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي ما أسفر عن مصرع 149 راكبًا و8 من أفراد الطاقم.

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