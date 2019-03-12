القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
حوادث
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:27 م

الداخلية تكشف تفاصيل إحباط تهريب 6 أطنان ونصف حشيش لداخل البلاد

الداخلية تكشف تفاصيل
عمرو المزيدي
dostor.org/2550361

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى المواد المخدرة، وتمكنت من إحباط محاولة جلب 6 أطنان ونصف من مادة الحشيش المخدر للبلاد.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول العربية.

أكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بقيادة اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابى بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية، وصولًا لأحد موانئ الدولة العربية المُشار إليها واستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بذات الدولة - جار تحديده- وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياه البحر المتوسط وسعيهم لإنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة، تمهيدًا لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة، ووجه اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وتبين أنهم كلٍ من: "حسن.ع.ح"، ريس المركب، و"مدحت.أ.م"، صياد، و"سعيد.ح.س"، صياد، و"علاء.م.م"، صياد، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات، و"كريم.ج.م"، صيا، وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"علاء.م.أ"، صياد، و"سعيد.إ.إ"، ميكانيكى وسبق إتهامة فى قضية "تسلل عبر الحدود، وجميعهم مقيمون بمحافظة كفر الشيخ، و"سعيد.م.ح" صياد، و"شادى.م.ح" صياد، و"فوزى.م.ف" صياد، و"أسامة.م.ف" صياد، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنيسق والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة (القوات البحرية – مخابرات حرس الحدود)، تم استهداف المركب حال تواجده بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، وأمكن ضبط المركب وطاقمه، وبحصر المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة، أسفرت عن ضبط 260 جوالا لمخدر الحشيش يزن كلٍ منها 25 كيلو جراما بإجمالى ستة أطنان ونصف الطن.

على جانب آخر، نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة فى تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب تلك الشحنة من الخارج إلى داخل البلاد "أربعة أشخاص محددين"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهم بمحال إقامتهم، وتبين هروبهم، وجار العمل على ضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف تفاصيل إحباط تهريب 6 أطنان ونصف حشيش لداخل البلاد
الداخلية تكشف تفاصيل إحباط تهريب 6 أطنان ونصف حشيش لداخل البلاد
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ يومين

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

منذ أقل من شهر

تأجيل دعوى "تعديل الدستور" لـ 10 مارس للإعلان عن ترك الخصومة

الآن

نقل 11 تلميذا بأبوقرقاص إلى مستشفى المنيا العام "اشتباه تسمم"

صلاح يؤكد جاهزيته لقيادة ليفربول للنجاح قبل مواجهة بايرن ميونيخ

السيسي يبحث تطورات القضية الفلسطينة مع وزيرة الخارجية النرويجية

السيسي يستقبل وزيرة خارجية النرويج

ads
الأكثر قراءة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

ألبومات الصور

رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاءًا مع طلاب كلية الطب

جامعة المنصورة تختتم قافلة "جسور الخير2"

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

رياضة

الأهلي السعودي يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا

"مارشال" يقود هجوم الإسماعيلي أمام سموحة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

ads
كشكول

شكوى لولي أمر: "المدرس شد ابني من شعره وضربه على وجهه"

طبيب نفسي: الاحتفال بعيد الأم في المدارس يدمر نفسية الطلاب الأيتام

محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافي الصغير

"البرمجة العقلية وتنمية مهارات الطفل" في ورشة بنوعية المنوفية

جامعة مدينة السادات تحصد 8 ميداليات بدورة الشهيد الرفاعي

الأمصار

أسرة الضحية السعودي بالطائرة المنكوبة لازالت لا تتعرف عليه.. ما السر؟

بعد تصعيد إسرائيل في الأقصى.. الرئيس عباس يتواصل مع المملكة الأردنية

تنظيم أول بعثة تجارية معتمدة إلى الإمارات والسعودية

الحوثي يستهدف الفريق الحكومي في الحديدة

بسبب إغلاق الأقصى.. الفلسطينييون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط والناظر "صور"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎