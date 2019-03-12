الداخلية تكشف تفاصيل إحباط تهريب 6 أطنان ونصف حشيش لداخل البلاد

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى المواد المخدرة، وتمكنت من إحباط محاولة جلب 6 أطنان ونصف من مادة الحشيش المخدر للبلاد.



وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من إحدى الدول العربية.



أكدت التحريات وعمليات الرصد والتتبع بقيادة اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام عناصر التشكيل العصابى بإعداد وتجهيز مركب صيد لهذا الغرض والإبحار من أمام أحد السواحل المصرية، وصولًا لأحد موانئ الدولة العربية المُشار إليها واستلامهم شحنة كبيرة من مخدر الحشيش من أحد المهربين بذات الدولة - جار تحديده- وإخفائها بذات المراكب لنقل تلك الشحنة عبر مياه البحر المتوسط وسعيهم لإنزالها قبالة سواحل إحدى الدول المجاورة، تمهيدًا لتهريبها داخل البلاد عبر الدروب الصحراوية بالحدود الغربية لتبديد جهود أجهزة المكافحة، ووجه اللواء محمد بركات، مساعد أول وزير الداخلية مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.



تم رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وتبين أنهم كلٍ من: "حسن.ع.ح"، ريس المركب، و"مدحت.أ.م"، صياد، و"سعيد.ح.س"، صياد، و"علاء.م.م"، صياد، وسابق اتهامه فى قضية مخدرات، و"كريم.ج.م"، صيا، وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"علاء.م.أ"، صياد، و"سعيد.إ.إ"، ميكانيكى وسبق إتهامة فى قضية "تسلل عبر الحدود، وجميعهم مقيمون بمحافظة كفر الشيخ، و"سعيد.م.ح" صياد، و"شادى.م.ح" صياد، و"فوزى.م.ف" صياد، و"أسامة.م.ف" صياد، وجميعهم مقيمون بمحافظة البحيرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنيسق والمشاركة الفاعلة مع القوات المسلحة (القوات البحرية – مخابرات حرس الحدود)، تم استهداف المركب حال تواجده بالمياه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط، وأمكن ضبط المركب وطاقمه، وبحصر المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة، أسفرت عن ضبط 260 جوالا لمخدر الحشيش يزن كلٍ منها 25 كيلو جراما بإجمالى ستة أطنان ونصف الطن.



على جانب آخر، نجحت الإدارة من خلال الرصد والتحريات اللاحقة فى تحديد عناصر التشكيل العصابي القائمين على جلب تلك الشحنة من الخارج إلى داخل البلاد "أربعة أشخاص محددين"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهم بمحال إقامتهم، وتبين هروبهم، وجار العمل على ضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

