القاهرة : الثلاثاء 12 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
محافظات
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:26 م

"صحة الدقهلية" توفر لـ "مسن" الرعاية الطبية اللازمة

صحة الدقهلية توفر
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2550359

استجاب الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لنداء مسن ( أحمد خاطر)، في الـ 60 من عمره، حيث وجه سيارة إسعاف لنقله من منزله إلى مستشفى المنصورة الدولي، لعمل الفحوصات والإشاعات التي يحتاجها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

وكان فى استقباله الدكتور على عبدالكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتورمحمد أبو شتيه نائب مدير إدارة التخطيط، والدكتور طارق عرفات مدير مستشفى المنصورة الدولى، وتبين بالفحص المبدئى أن لديه أورام على المخ ويحتاج لإشاعة رنين مفتوح على المخ وغير موجودة بالدقهلية سوى فى مركز اشاعه خاصة بتكلفه ١٧٠٠ جنيه.

وقال مكى إن الدكتور على عبدالكريم والدكتور محمد ابو شتيه تحملوا تكلفة الإشاعة على نفقتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحه ستتولى الحالة الصحية للمريض على نفقة الدولة وتقديم كافة الوعاية اللازمة.

وأكد وكيل صحة الدقهلية، على أن الهدف الأسمى هو توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى دون النظر الى حالتهم المادية.

"صحة الدقهلية" توفر لـ "مسن" الرعاية الطبية اللازمة
اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ 12 شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

نقل 11 تلميذا بأبوقرقاص إلى مستشفى المنيا العام "اشتباه تسمم"

صلاح يؤكد جاهزيته لقيادة ليفربول للنجاح قبل مواجهة بايرن ميونيخ

السيسي يبحث تطورات القضية الفلسطينة مع وزيرة الخارجية النرويجية

السيسي يستقبل وزيرة خارجية النرويج

ads
الأكثر قراءة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

ألبومات الصور

رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاءًا مع طلاب كلية الطب

جامعة المنصورة تختتم قافلة "جسور الخير2"

بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وحى وسط لتعليم الصناعات بالإسكندرية

بالصور.. محافظ دمياط تتفقد مستشفى السرو المركزى

رياضة

الأهلي السعودي يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف نظيف في دوري أبطال آسيا

"مارشال" يقود هجوم الإسماعيلي أمام سموحة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

صحيفة جزائرية تهاجم محمد صلاح بسبب تصريحاته

أسعار ليالى الراقصات فى مصر.. صافيناز تتصدر القائمة بـ30 ألف جنيه

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التصالح في مخالفات البناء

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون مزاولة مهنة الطب

ads
كشكول

شكوى لولي أمر: "المدرس شد ابني من شعره وضربه على وجهه"

طبيب نفسي: الاحتفال بعيد الأم في المدارس يدمر نفسية الطلاب الأيتام

محافظ الفيوم يفتتح فعاليات مؤتمر المدرب الاستكشافي الصغير

"البرمجة العقلية وتنمية مهارات الطفل" في ورشة بنوعية المنوفية

جامعة مدينة السادات تحصد 8 ميداليات بدورة الشهيد الرفاعي

الأمصار

أسرة الضحية السعودي بالطائرة المنكوبة لازالت لا تتعرف عليه.. ما السر؟

بعد تصعيد إسرائيل في الأقصى.. الرئيس عباس يتواصل مع المملكة الأردنية

تنظيم أول بعثة تجارية معتمدة إلى الإمارات والسعودية

الحوثي يستهدف الفريق الحكومي في الحديدة

بسبب إغلاق الأقصى.. الفلسطينييون يؤدون صلاة العصر في بابي الأسباط والناظر "صور"

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

امرأة هندية تلقى مصرعها بعد اعتمادها على "الولادة الذاتية"

اكشتاف نوع جديد من الحيتان القاتلة

فتاة تقطع يدها للحصول على تعويض 400 ألف يورو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

المكملات الغذائية تعزز نمو الرضع المبتسرين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎