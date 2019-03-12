"صحة الدقهلية" توفر لـ "مسن" الرعاية الطبية اللازمة

استجاب الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لنداء مسن ( أحمد خاطر)، في الـ 60 من عمره، حيث وجه سيارة إسعاف لنقله من منزله إلى مستشفى المنصورة الدولي، لعمل الفحوصات والإشاعات التي يحتاجها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.



وكان فى استقباله الدكتور على عبدالكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتورمحمد أبو شتيه نائب مدير إدارة التخطيط، والدكتور طارق عرفات مدير مستشفى المنصورة الدولى، وتبين بالفحص المبدئى أن لديه أورام على المخ ويحتاج لإشاعة رنين مفتوح على المخ وغير موجودة بالدقهلية سوى فى مركز اشاعه خاصة بتكلفه ١٧٠٠ جنيه.



وقال مكى إن الدكتور على عبدالكريم والدكتور محمد ابو شتيه تحملوا تكلفة الإشاعة على نفقتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحه ستتولى الحالة الصحية للمريض على نفقة الدولة وتقديم كافة الوعاية اللازمة.



وأكد وكيل صحة الدقهلية، على أن الهدف الأسمى هو توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى دون النظر الى حالتهم المادية.