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الثقافة
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:25 م

"الإسلام والفنون الجميلة" محاضرة بثقافة الدقهلية

الإسلام والفنون الجميلة
إيهاب مصطفى
dostor.org/2550357

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية.

ونظمت مكتبة تمي الأمديد محاضرة بعنوان "وبالوالدين إحسانًا"، حاضرها الشيخ محمد عبدالنبي، موضحًا فضل احترام الوالدين وما له من أثر طيب عند الله أولًا وعلى الأبناء والمجتمع عمومًا، وعقد بيت ثقافة أويش الحجر محاضرة بعنوان "الإسلام والفنون الجميلة" ألقاها علاء الدين مغاوري، تناولت نظرة الإسلام للفنون وبراعة الفنان المسلم في كافة العصور.

وضمن نشاط نوادي الأدب، عقد نادي أدب المنصورة محاضرة بعنوان "التراث الشعبي"، وناقشت مكتبة الجوابر كتاب "أخلاق النبي" تأليف محمد حسن.

وفي إطار الأنشطة الفنية، نفذ قصر ثقافة بالمنصورة ومكتبة كفر بهيدة ورشة فنية عن عيد الأم بالتعاون مع مدرسة السيدة خديجة، كما نظم بيت ثقافة المطرية ورشة لتعليم الخط العربي.

"الإسلام والفنون الجميلة" محاضرة بثقافة الدقهلية
"الإسلام والفنون الجميلة" محاضرة بثقافة الدقهلية
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